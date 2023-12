Servizio mensa scolastica, risoluzione consensuale tra Comune di Casale e Dussman

Firmata questo pomeriggio la risoluzione consensuale per il servizio mensa tra Comune di Casale sul Sile e la Dussman. Le parti di comune accordo stabiliscono di risolvere anticipatamente, il contratto di concessione del servizio di ristorazione scolastica sottoscritto in data 09/12/2021. La ditta porterà a termine il servizio fino al 31 luglio 2024 per garantire la continuità fino a fine anno scolastico in tutti i plessi dell’istituto comprensivo all’interno del Comune. La scelta nel nuovo gestore a partire da settembre sarà fatta mediante gara.