Sabato a Casale riapre "Poplar", il chiosco al parco Vecchie Pioppe

Il 1° maggio riapre Poplar, il chiosco del parco delle Vecchie Pioppe a Casale sul Sile. Una giornata all’aria aperta all’insegna della musica, con sei dj che si alterneranno in consolle, fra cui il grande Roger Ramone e la Valid rock band, per dare un segnale di speranza e di rinascita. Giovani e famiglie potranno mangiare panini e patatine, sorseggiando una birra, un cocktail o un aperitivo. Tutti gli avventori dovranno rispettare il distanziamento sociale, cosa non difficile considerando l’estensione del parco, e indossare la mascherina. Per la giornata di apertura stagionale Poplar rimarrà aperto, meteo permettendo, dalle 11 alle 21.

Il chiosco punta a confermarsi come punto di riferimento anche per l’estate 2021. Giovani e famiglie sono i benvenuti e potranno fare una passeggiata fra gli alberi, accompagnati da musica, drink e vivande di alta qualità. La scorsa stagione in tanti hanno scelto Poplar per i vulcanici concerti, i frizzanti djset e le avvincenti serate quiz, oltre al Restival, il tanto amato festival della Restera.

“Non vediamo l’ora di accogliere di nuovo i nostri affezionati clienti – afferma Manuel Moro, titolare del Poplar e volto noto della ristorazione della Marca - Cerchiamo di andare in contro ai gusti di tutti, con un’ampia varietà di cibo, bevande e generi musicali. Invito chi vorrà venire a indossare la mascherina e a sfruttare gli spazi del parco, in modo da evitare assembramenti. Nelle prossime settimane riprenderà la programmazione estiva: ogni settimana Poplar organizzerà live music, giornate per famiglie e gare di quiz”.