Presto l’abbattimento della torre di acciaio e amianto del "Raggio di Sole"

Sono iniziati in questi giorni i lavori di bonifica all?interno dell?area cosiddetta ?Raggio di Sole? di Casale sul Sile, sede non operativa dell?omonima azienda in via Riviera Fornaci per la produzione di mangimi. Da anni costituisce un area in disuso che letteralmente deturpa il paesaggio lungo la Restera e la GreenWay del Sile. Il Sindaco Stefania Golisciani ha annunciato nei giorni scorsi che grazie un lavoro sinergico con il Parco del Sile sono stati avviati i lavori di abbattimento e bonifica delle ex strutture industriali costituite da silos alti 35 metri e 8000 mq di coperture in amianto.

"Questo è un altro importante passo lungo la direzione strategica di riqualificazione ambientale e urbana perseguita dal Gruppo Progetto Casale Futura in questi anni" si legge in una nota "Nel recente passato sono infatti state bonificate e sono in via di definitiva di riqualificazione anche l?area ?Ex Consorzio Agrario?, sempre lungo il fiume Sile, l?area ?Ex Gasparello? e l?area ?Ex Super Cinema? migliorando il panorama urbano cittadino".

Gli interventi precedenti hanno recuperato e rigenerato complessivamente 31.700 mq, eliminato 6.700 mq di amianto, abbattuto strutture industriali alte 30 mt, ridotto i metri cubi edificati del 55% e creato 320 nuovi parcheggi auto.