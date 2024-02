Via del Mare: «Serve un piano del traffico sovracomunale»

Sulla sua posizione circa la Via del Mare, il sindaco di Casale sul Sile, Stefania Golisciani chiarisce il motivo per cui non ha partecipato all’incontro proposto dal sindaco di Silea, Rossella Cendron, che si è tenuto lunedì sera. Lo aveva anticipato alla collega, e in copia i sindaci di Roncade, Monastier di Treviso, Fossalta di Piave, Meolo, Treviso, Casier, Quarto d'Altino, San Dona di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti, San Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Musile di Piave, Zenson di Piave, Eraclea, tramite la risposta all’invito gli stati generali di Silea.

«La mia amministrazione, pur apprezzando i principi e lo spirito ad essa sottesi finalizzati ad un coordinamento rispetto alla tematica proposta non può esimersi dall'evidenziare che tale iniziativa nei fatti si risolverebbe in una duplicazione del Tavolo sulla gestione delle criticità del traffico sovracomunale promosso dalla Prefettura di Treviso e dal Comune di Casale sul Sile e operante dall'ottobre 2015 proprio per la condivisione a livello sovracomunale delle questioni inerenti al traffico», si legge nel documento, «del suddetto Tavolo fanno parte già molti dei Colleghi Sindaci che leggono per conoscenza la presente missiva e pertanto, a mio avviso, una possibile soluzione potrebbe essere quella di ampliare tale strumento di lavoro coinvolgendo anche gli altri Comuni ed Enti interessati dalla tematica in argomento, piuttosto che creare uno o più organismi nuovi. Ciò avrebbe l'innegabile vantaggio di mettere a disposizione di tutti uno strumento già rodato e operativo, riducendo in tal modo i tempi di organizzazione e risposta, e di evitare duplicazioni di tavoli/commissioni sul traffico che affronterebbero le criticità m modo atomistico e secondo l'urgenza del momento, disperdendo così le forze e diminuendo la stessa efficacia degli strumenti di concertazione attivati. A mio parere è, infatti, opportuno che le criticità connesse al traffico non siano affrontate in connessione a singole situazioni contingenti, ma nella loro globalità con riferimento ad una vasta area e tenendo conto degli insediamenti presenti e futuri».