Case popolari: dopo l'inchiesta nasce il comitato dei residenti

Continua a tenere banco a Treviso l'inchiesta sulle case popolari: in queste ore è stata annunciata la nascita di un nuovo comitato cittadino composto da inquilini e proprietari intenzionati a costruire un dialogo serio con il Comune per fare in modo che le assegnazioni avvengano in maniera più chiara e trasparente.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la presentazione ufficiale della nuova associazione si terrà giovedì 7 luglio, nella sala parrocchiale dell'Immacolata a Santa Bona. A capo del comitato, che ha già ricevuto l'appoggio del sindaco Mario Conte, ci saranno Pierantonio Fanton, Roberto Pinto e Carola Ambrosi. L'idea era nata già a inizio anno ma l'inchiesta della Procura, venuta alla luce nelle ultime settimane, ha accelerato i tempi per la costituzione dell'associazione. I cittadini chiedono maggiori chiarimenti sulle assegnazioni degli alloggi popolari e sono pronti, con questa nuova associazione, a segnalare ogni sospetta irregolarità a Ca' Sugana.