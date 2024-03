“La Casa dei Sogni”, raggiunta la metà del budget necessario per il ristrutturazione

Incontro pubblico qualche sera fa, aperto a tutta la cittadinanza, per condividere il primo grande risultato, il raggiungimento della prima metà del budget necessario per la ristrutturazione. «La Casa dei Sogni sta diventando piano piano una realtà» commenta Stefania Baldin, presidente dell’Associazione Teniamoci per Mano di Salvatronda «quando abbiamo compreso che sarebbe stata necessaria una cifra come 750.000 euro per la ristrutturazione dell’immobile eravamo davvero spaventati. Sembrava davvero una lontana realtà. Poi la prima grande disponibilità di alcuni privati che hanno reso possibile l’acquisto della stessa ed ora siamo orgogliosi di annunciare, oggi, che abbiamo raggiunto la metà del budget e i lavori sono in corso. Grazie a tutti».

Una serata, svoltasi nell’auditorium della frazione di Salvatronda, molto partecipata. La sala era piena e tra il pubblico a portare i suoi saluti anche il Sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon, il parroco di Salvatronda Don Andrea e l’ex parroco, ora in pensione, Don Mauro. Dopo l’intervento della presidente Stefania Baldin a parlare è stato l’architetto Gilberto Toneguzzi che assieme al Geom. Giuseppe Lustro, che non è potuto essere presente, ha portato avanti il progetto dal punto di vista tecnico. Una struttura accessibile, in pieno centro del paese e inserito in un contesto di comunità inclusiva.

«La creazione di uno spazio come questo unisce e migliora la comunità, perché permette da un lato di essere attivamente al fianco di chi ha più bisogno e, dall’altro, di amplificare valori come l’inclusione e la solidarietà- continua la presidente - Essere comunità significa anche questo: prendersi cura del nostro presente per un futuro migliore».

Una vera e propria casa con spazi comuni, spazi individuali e giardino creata per dare l’opportunità di vivere esperienze di crescita, dove ognuno possa impegnarsi e imparare a svolgere le normali attività quotidiane, come l’igiene personale, il riordino e la pulizia degli ambienti, provvedere alla spesa alimentare e tanti altri piccoli gesti che in questi casi diventano grandi traguardi di autonomia e realizzazione. Il tutto in un contesto ricco di stimoli affettivi, con educazione alla convivenza e alla relazione esterna. Una casa in cui poter svolgere anche attività ricreative, condividere momenti di divertimento con il supporto di figure professionali e volontari, dove invitare anche amici e familiari.

Tra i presenti, membro anche del direttivo dell’associazione, Maurizio Cattapan presidente Confartigianato Castelfranco Veneto «Un progetto straordinario in cui credo in prima persona, per questo ho dato la mia disponibilità» dichiara Cattapan «e mi permetterò di segnalarlo anche come possibile scelta per donare il 5x1000 in sede di dichiarazione dei redditi a tutti i nostri associati artigiani».

La serata si è conclusa con la consegna di un libretto illustrativo del progetto, realizzato in maniera volontaria, come partner tecnico, da Federico Frasson (Fkdesign) e l’invito a condividere il sogno e sostenerlo ognuno con le proprie possibilità, come volontario, come partner tecnico o di progetto, come donatore di grandi o piccole cifre compresa la possibilità di donare il 5x1000 in sede di dichiarazione dei redditi.

Per ogni altra informazione: lunedì, mercoledì e venerdì mattina l’Auditorium Graziotto a Salvatronda sarà aperto per dare informazioni - ass.teniamocipermano@gmail.com - www.lacasadeisognisalvatronda.it