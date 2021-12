Castelfranco Veneto, in arrivo per capodanno oltre 30mila euro di contributi per lo sport

L’anno castellano si sta per concludere con una serie di contributi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, alle associazioni sportive dilettantistiche che ne hanno fatto richiesta. Una somma pari a circa 34mila euro per realtà sportive a rimborso spese per la manutenzione o l’acquisto delle attrezzature, per la promozione o per le spese di logistica.

Un primo contributo di 16.300 euro è quello destinato a 11 associazioni che per l’anno sportivo in corso e per tutto il 2021 hanno dovuto sostenere maggiori esborsi per la promozione delle iniziative, l’organizzazione di eventi sportivi e lo svolgimento dei campionati, riferite sia agli interventi di pulizia/sanificazione ma anche con l’acquisto del necessario materiale sportivo e interventi di adeguamento degli spazi, sia ordinari che straordinari.

“La pandemia ha colpito pesantemente lo sport – afferma l’assessore allo sport, Franco Pivotti –. Per il Comune è fondamentale sostenere le realtà attive sul territorio consapevoli che il tema dello sport è e deve restare centrale nella vita delle persone. Questi spazi sono luoghi storici, alimentati con l’indispensabile contributo del volontariato, e l’Amministrazione si impegna affinché rimangano a disposizione dei cittadini non solo per l’attività sportiva e ricreativa che possono offrire, ma anche perché rappresentano un presidio di socialità per i castellani di oggi e di domani.”

Le 11 associazioni beneficiarie del contributo sono:

· A.S.D. Giorgione Pallavolo

· A.S.D. Don Bosco

· Società Ginnastica Castelfranco ASD

· Judo Club Castelfranco Veneto

· Associazione Quartiere Verdi

· A.S.D. Kick Boxing Karate

· San Liberale Scuola Pattinaggio Artistico

· Sport Target A.S.D.

· Sport Target s.r.l.s.s.d.

· A.S.D. Tennis Castelfranco Veneto

· Basketball School A.S.D.

A questo si aggiunge l’acquisto di 4 trattorini – per un importo di 18.400 euro – che il Comune destinerà allo Stadio di Castelfranco Veneto e i campi da calcio di Bella Venezia, Sant’Andrea OM e San Floriano. SI tratta di attrezzature taglia erba per la manutenzione del prato erboso in sostituzione di quelli ora in dotazione che sono oramai vetusti.

“Questa tranche di contributi va ad aggiungersi ad un’altra azione di supporto al mondo dello sport che il Comune ha deliberato nei mesi scorsi - conclude il sindaco, Stefano Marcon – quando è stato deciso di prolungare l’esenzione dal pagamento delle tariffe cui sono tenute le numerose associazioni sportive che utilizzano le 22 palestre del Comune e degli Istituti superiori per lo svolgimento di attività sportive agonistiche e amatoriali con un investimento pari a 38mila euro destinati a coprire la mancata entrata dalle tariffe previste dovute al fermo delle attività per decreto nazionale: una somma consistente ma necessaria per agevolare le associazioni sportive che, in questi ultimi due anni, hanno anche dovuto affrontare maggiori importanti spese per la gestione della sicurezza e degli interventi di pulizia/sanificazione”.