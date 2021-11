Vittorio Veneto, riapre il centro sollievo chiuso durante la pandemia

Nei giorni scorsi, dopo circa diciotto mesi di chiusura dovuti alla pandemia, è stato riaperto il centro sollievo di Vittorio Veneto. La struttura ha riaperto al pubblico grazie alla sinergia messa in atto in questi mesi dalle istituzioni locali e dal mondo del volontariato.

«Negli ultimi mesi - riferiscono gli organizzatori del centro sollievo - sono stati completati i cicli di formazione dei volontari allo scopo di poter accogliere gli ospiti in assoluta sicurezza. Il centro sollievo sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30. I volontari, insieme a psicologi e psicoterapeuti che collaborano attivamente con il centro sollievo, nel periodo di chiusura hanno comunque mantenuto i contatti con le famiglie utilizzando la “comunicazione a distanza” fornendo gratuitamente, a chi ne faceva richiesta, i supporti informatici (tablet) necessari per i collegamenti. A seguito della riapertura del Centro e considerata la numerosa richiesta pervenuta dalle famiglie è stata avviata una campagna di sensibilizzazione allo scopo di poter avvicinare, possibili nuovi volontari, coinvolgendoli sull’importanza di questo servizio per la nostra comunità». «Fondamentale il servizio che il Centro Sollievo offre non solo agli ospiti ma anche alle famiglie. Chiaro che per poter funzionare il Centro necessita di Volontari che così, con poco sforzo, possono davvero “sollevare” le famiglie dal loro gravoso compito di cura continua. Auspico quindi che non solo le famiglie colpite dalla malattia, ma tante altre persone di buona volontà si rendano disponibili a tale servizio, esempio concreto di cittadinanza attiva e responsabile» le parole dell'assessore Antonella Caldart.

Per informazioni: Volontariato Sinistra Piave al 0438/474747 - email: vittorioveneto@coordinamentovolontariato.org