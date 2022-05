Il sorriso di Christian si spegne a 35 anni: "Amici di Diego onlus" in lutto

Saranno celebrati domani, mercoledì 4 maggio, i funerali di Christian Stefan, 35enne di Formeniga colonna portante dell'associazione "Amici di Diego Onlus". Christian era affetto da una grave forma di disabilità che gli impediva di parlare. Nonostante questo aveva saputo conquistare tutti grazie al suo sorriso contagioso.

Gli "Amici di Diego" hanno voluto ricordarlo con queste parole: «Da lassù ora ci seguirai nei nostri viaggi nelle nostre corse. La vita ci riserva cose inaspettate. purtroppo non sempre belle un abbraccio ai tuoi cari che con tanta devozione hanno sempre dato il massimo per te». Christian lascia la mamma Andreina, il papà Marcello, i fratelli Fabio e Marina, parenti e amici. Il funerale mercoledì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Formeniga. La famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte che saranno devolute all’associazione "Amici di Diego onlus".