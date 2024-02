Cison di Valmarino conquista ancora la "Bandiera arancione"

Ancora una volta, Cison di Valmarino conquista la “Bandiera Arancione”, il marchio che viene assegnato dal Touring Club Italiano alle piccole località dell’entroterra che si distinguono per un’offerta turistica di eccellenza e un’accoglienza di qualità.

Dopo il primo riconoscimento ottenuto nel 2019, Cison di Valmarino è ancora “Bandiera Arancione”, titolo di cui si potrà fregiare per il prossimo triennio. In una cerimonia tenutasi ieri alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, il Touring Club Italiano ha consegnato la “Bandiera Arancione” alla sindaco Cristina Da Soller: «È l’ennesima occasione per essere orgogliosa di Cison, dei miei concittadini e del nostro meraviglioso territorio - ha commentato la primo cittadina, accompagnata dall’assessore Cristina Munno e al consigliere comunale, Marco Zanin - . È motivo di grande soddisfazione veder riconosciuta la qualità turistico-ambientale del nostro comune con questo importante marchio che certifica la nostra qualità turistico-ambientale». Cison di Valmarino, che recentemente ha lanciato la sua nuova identità visiva di “Borgo Vivo” (www.cisonborgovivo.it), è fra i tre comuni della Marca trevigiana e fra i dodici del Veneto a potersi fregiare del titolo “Bandiera Arancione”.