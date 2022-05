Collegio Vescovile Pio X: consegnati agli studenti i diplomi internazionali

Venerdì 20 maggio, l'auditorium del Collegio Vescovile Pio X ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi internazionali agli studenti dell’International baccalaureate della classe uscente di quest’anno, 2021-22. Alla fine della sessione d’esame, interamente valutata da commissioni esterne nominate dall’International baccalaureate organisation (Ibo), gli studenti ricevono il diploma direttamente da Ginevra, sede dell’Ibo. Il Baccalaureato internazionale è un percorso altamente formativo e completamente in lingua inglese, offerto da insegnanti di profilo internazionale. L’obiettivo è lo sviluppo di conoscenze e competenze che possano garantire agli studenti l’accesso alle Università più competitive in tutto il mondo.

“Il gesto tradizionale del lancio dei tocchi è qualcosa di più del semplice atto di chiusura di un ciclo, è il momento in cui si apre una porta – ha commentato la coordinatrice didattica, Laura Catella – Questi ragazzi, fra poco, andranno nel mondo per costruire il loro futuro e vedo in loro la soddisfazione di un percorso compiuto, il desiderio di affrontare la nuova vita per cui si sono preparati. Congratulazioni ragazzi e affrontate con coraggio le belle sfide che incontrerete!”.