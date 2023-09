Cooperativa "Comunica": partnership con Stiga per La Storga

La collaborazione tra Cooperativa Comunica e Stiga, azienda d'eccellenza del territorio, leader nel settore delle macchine e attrezzature per il giardinaggio prosegue con forza fin dall'inaugurazione del Polo Naturalistico de La Storga di due anni fa e proprio quest'estate è stata rilanciata con la fornitura allo staff che sviluppa le attività del centro di prezioso materiale per la cura del verde del parco. Il Parco de La Storga necessita di una continua manutenzione del verde e il rapporto con Stiga è diventato strategico per la Cooperativa Comunica grazie alla fornitura di attrezzature di alta qualità che permettono allo staff de La Storga di rendere ordinata e fruibile la zona dedicata alle attività con bambini e famiglie, cioè camp estivi, visite delle scuole, eventi per bambini e famiglie, gite didattiche. Una collaborazione che si basa su sani principi comuni alle due realtà, che si rivolgono con questa operazione ai giovani e alle famiglie per una sana cultura volta al rispetto del territorio, dell'educazione alla natura e dell'ecologia.

Stiga e Cooperativa Comunica continuano il loro percorso di partnership sviluppando una collaborazione che regala prestigio e affidabilità al Polo de La Storga, che si propone di diventare un punto di riferimento di un intero territorio per la diffusione fin dalla scuola di una cultura del rispetto e della conoscenza della natura. «Siamo onorati che un'azienda dell'importanza di Stiga, un marchio leader mondiale, abbia dato fiducia alla nostra attività - ha commentato il Presidente di Comunica Matteo Marconi - avere la collaborazione concreta di partner di questo livello che sposano i nostri valori e i nostri progetti rivolti al territorio ci riempie di orgoglio. Ringraziamo Stiga per la fiducia che ci stimola a migliorare ancora di più la nostra offerta naturalistica per far divertire e coinvolgere migliaia di bambini e famiglie ogni anno al Parco della Storga».

IL 30 SETTEMBRE TORNANO PER I BAMBINI LE NOTTI AL PARCO!

Tornano a grande richiesta al Parco de La Storga le "misteriose" notti per bambini e ragazzi al Parco della Storga, dove tutto può succedere. Nella notte di sabato 30 settembre tornano gli appuntamenti con le notti al Parco, un grande successo nella scorsa stagione, un'attività per bambini e ragazzi da 8 a 12 anni, che si sviluppa al Parco della Storga dalle 18.30 del sabato alle 9.30 di domenica. Il ritrovo è al piazzale del Gruppo Grotte Treviso (Via Cal di Breda, 132/III, Tv) sabato alle ore 18.30. Dopo la cena si sprofonderà nelle tenebre per una passeggiata notturna in cerca delle magiche creature che affollano il parco. Trascorreremo la notte insieme, dormendo nei comodi letti messi a disposizione dal Gruppo Grotte adiacente alla sede. Info e prenotazione www.lastorga.eu.