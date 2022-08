Grande successo per il Concerto dell'Assunta: in centinaia in piazza per la musica

Grande sucesso ieri sera, a Ferragosto, per il tradizionale concerto dell'Assunta. In centinaia, infatti, si sono assiepati lungo Piazza Santa Maria Maggiore (dopo le due edizioni in Piazzale Burchiellati per esigenze legate alla pandemia) per assistere ad una serata totalmente gratuita di grande musica nel segno di Antonio Canova con la partecipazione di cantanti lirici di livello internazionale e l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Il Concerto dell’Assunta, presentato da Elena Filini, è stato dedicato all'età e ai valori espressi dall'arte di Canova, un elogio all'armonia della musica e della bellezza che ha portato in scena alcuni dei migliori giovani talenti della scena italiana. Il programma ha visto una prima parte dedicata agli autori del tempo di Canova, Mozart e Rossini soprattutto per esplorare poi nelle opere ottocentesche i temi toccati dall'arte canoviana: l'armonia, l'amore assoluto, il sogno.

Inoltre, anche quest'anno prima del tradizionale concerto c'è stata la rievocazione storica, curata dall'associazione 16° Reggimento Treviso 1797. Per l'occasione, l'attrice Giustina Renier ha raccontato in forma recitativa la storia e le origini dell'antica festa trevigiana, con la presenza dei militi storici in divisa d'epoca. "Ieri si è conclusa una giornata di tradizione, preghiera, storia e comunità per la nostra Treviso con il tradizionale concerto dell’Assunta, tornato nella sua storica sede, Piazza Santa Maria Maggiore. Prima del concerto dell’Assunta ecco poi la bellissima rievocazione storica curata dall'associazione 16° Reggimento Treviso 1797 con il battaglione Treviso" ha scritto il sindaco Mario Conte in Facebook.