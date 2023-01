Polizia locale, concorso per sette posti da vigile urbano a Castelfranco Veneto

La figura dell'agente di polizia locale è diventata in questi anni sempre più centrale nella vita quotidiana, un vero e proprio biglietto da visita per l'amministrazione comunale.

Non più il vecchio "vigile" ma un poliziotto con funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e ausiliario di pubblica sicurezza. I Comuni dell'Unione Marca occidentale hanno indetto un concorso per sette posti di agente di polizia locale. Per l'occasione l'Ugl ha organizzato un corso di preparazione al concorso tenuto da operatori di settore altamente qualificati, con formula Fad, formazione a distanza. Per ulteriori info scrivere a: uglautonomie-pl@libero.it