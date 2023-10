Restyling del Commissariato, al lavoro gli studenti della scuola edile

Nel corso della settimana, nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Questura di Treviso e il Centro Edilizia Treviso, si sono svolti alcuni lavori di ammodernamento del Commissariato, ad opera degli studenti del Centro Edilizia di Treviso. L’opera di restyling ha visto protagonisti diciotto studenti, con i loro professori, appartenenti alla classe terza della Scuola Edile di Treviso: in cinque giornate di intensa attività i giovani hanno avuto modo di lavorare e porsi in relazione con altre realtà lavorative, in particolare con l’attività dei poliziotti del Commissariato.

Sono stati riammodernati l’ufficio volanti, i corridoi, la sala d’aspetto e la sala riunioni, oltre all’auto drappello.

Il risultato, tra le pareti dipinte a nuovo, è balzato agli occhi di tutti: lo stemma araldico ha reso la sala d’aspetto accogliente e piacevole alla vista, l’ufficio volanti ha visto il disegno di una grande Pantera, simbolo delle Volanti della Polizia di Stato, che da sempre vegliano sulla città nel loro costante controllo del territorio. Sono stati effettuati anche lavori di sistemazione dei sotterranei del Commissariato, già oggetto di opere idrauliche da parte del Comune nell’anno precedente.

Nella mattinata di venerdì 6 ottobre il Dirigente del Commissariato, Vincenzo Zonno, accompagnato dal Sindaco Fabio Chies, del dr. Silvano Armellin (in rappresentanza della Presidenza del Centro), del Direttore del Centro, dottor Francesco Piavento e del comandante della polizia locale, Claudio Mallamace, nel corso di un incontro tra gli operatori della polizia e gli studenti, ha ringraziato professori e ragazzi, con una targa a memoria dell’importante esperienza vissuta. Nel prossimo futuro, i poliziotti del Commissariato incontreranno gli studenti del Centro Edilizia per promuovere i valori della legalità e sensibilizzare i giovani sulle tematiche della sicurezza e dell’educazione civica.