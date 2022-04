Conegliano, per quest'anno Irpef esentata per i redditi più bassi

Per il 2022 niente più Irpef a Conegliano per i redditi più bassi, ovvero quelli tra i 10 e gli 11mila euro. Come riporta "il Gazzettino", è questo quanto ha deciso ieri il Comune in accordo con le sigle sindacali di Spi Cgil, Uil Uilp e Fnp Cisl. Un'operazione resa possibile grazie al bilancio 2021 con i suoi 1,6 milioni di avanzo di cui sono rimasti però ora solo 260mila euro (per ora 100mila verranno investiti per sostenere le scuole paritarie, mentre 30mila andranno in bandi per le imprese in difficoltà). Analizzando poi il consuntivo 2021, si può notare come l'avanzo di Amministrazione sia di 20 milioni di euro (rispetto ai 15 del 2020) mentre quello libero disponibile è di circa 8 milioni di euro finali, un risultato raggiunto anche grazie al recupero di 3,8 milioni dallo Stato a seguito della vertenza sul Fondo di solidarietà. Ta i primi obiettivi del Comune ci sono ora gli aiuti in ambito abitativo, sanitario e sociale e la manutenzione delle infrastrutture comunali.