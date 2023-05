Colline del Prosecco Unesco, confermato il direttivo dell'associazione

Il consiglio direttivo dell'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, allo scadere del primo mandato durato 3 anni, è stato riconfermato. Marina Montedoro, su nomina della Regione del Veneto, resta alla guida nel ruolo di presidente. Confermati anche: Lodovico Giustiniani (Consorzio Docg Prosecco Superiore); Giuseppe Maset (Provincia di Treviso); Ivo Nardi (Camera di Commercio di Treviso e Belluno); Vincenzo Sacchet (Ipa). Nuovo ingresso, sempre su nomina di Regione, è Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo.

I commenti

«È un onore essere stata riconfermata alla guida dell’Associazione per il prossimo triennio - commenta Marina Montedoro -. In questi anni, pesantemente segnati dalla pandemia e dalla crisi internazionale, le attività e le soddisfazioni sono state tante, ma dobbiamo fare ancora di più per valorizzare da un punto di vista turistico e tutelare da un punto di vista paesaggistico il nostro sito Unesco. Le Colline sono la sola meta turistica regionale che nel 2022 ha visto un aumento delle presenze rispetto al pre pandemia. Un dato che ci conforta rispetto alla direzione da noi intrapresa per valorizzarle. Desidero ringraziare il Governatore Luca Zaia e la Giunta regionale per aver confermato la fiducia in me come presidente e i soci fondatori per aver riconfermato i loro rappresentanti nel Consiglio. Siamo stati una squadra coesa e i prossimi tre anni ci serviranno per consolidare il lavoro iniziato nel 2020. Si apre una nuova sfida – conclude - che come squadra affronteremo con l’obiettivo comune di tutelare il patrimonio che ci è stato affidato temporaneamente in gestione con il supporto fondamentale del Comitato Scientifico che ringrazio per il lavoro svolto finora. Infine il mio ringraziamento va al nostro Site Manager, Giuliano Vantaggi, per l’impegno e il lavoro che stiamo facendo assieme».

«Sono davvero molto felice di far parte del nuovo consiglio dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - aggiunge il sindaco Mattia Perencin -. Mi metto a disposizione con passione e determinazione per portare all’interno dell’Associazione Unesco il mio contributo e la mia passione per questo territorio che conosco bene e nel quale sono cresciuto. Sono diverse le sfide che ancora ci attendono e che saremo chiamati ad affrontare nei prossimi anni per essere sempre di più attrattivi e competitivi». Tre anni di intenso lavoro che, nonostante la dolorosa esperienza della pandemia, ha saputo portare i suoi meritati frutti in ciascuno dei principali ambiti in cui l’Associazione ha concentrato l’attività: comunicazione, eventi sul territorio, sostenibilità, giovani.

Comunicazione

Da maggio 2020 a oggi, grazie al corposo e capillare lavoro di ufficio stampa e pubbliche relazioni, le Colline sono state protagoniste di oltre 2mila articoli dedicati, di oltre 20 trasmissioni televisive e radiofoniche di carattere nazionale, e internazionale (Giappone, Romania, Serbia e Slovenia). Hanno inoltre partecipato come ‘ospiti speciali’ a eventi come il Festival del Cinema di Venezia e al Festival di Sanremo. Un’attività trasversale che ha portato le Colline a conquistare un proprio spazio nel mondo delle Guide turistiche: da quella monografica di Lonely Planet alla guida di Repubblica sui siti Unesco del Veneto, ma anche nel settore delle guide agli itinerari come quella della ‘Tabacco’.

Eventi

Grande capacità di fare rete con le amministrazioni territoriali e regionali – è recente la nomina dell’intero territorio a Città Veneta della Cultura 2023 - ha fatto sì che l’Associazione abbia patrocinato oltre 50 eventi ogni anno e ne abbia co-organizzati più di 10, con un particolare focus sugli eventi legati al mondo del turismo lento e sostenibile (bike, hiking, trekking), che hanno avuto e stanno avendo grandissima risonanza e attraendo un pubblico anche internazionale. Tra i prossimi appuntamenti sui quali l’Associazione sarà impegnata ci saranno le iniziative del Cansiglio Bike Day e la Criterium Stars per il mondo delle due ruote, la Borsa Internazionale del Patrimonio Mondiale a Castelbrando che vedrà oltre 50 operatori turistici dal mondo visitare il territorio e l’inaugurazione dell’ambizioso progetto del Cammino delle Colline del Prosecco.

Sostenibilità

Sul tema sostenibilità, in questi anni, sono stati realizzati diversi progetti e investimenti. In particolare si sono stretti accordi con le realtà locali – ultima la partnership con Savno e il Consiglio di Bacino di Sinistra Piave per la tutela e la salvaguardia del territorio, e “Ecolog – polo logistico Conegliano Valdobbiadene” che mira a sviluppare soluzioni innovative per decongestionare il traffico pesante, migliorando la vivibilità del territorio e riducendo le emissioni. In questa direzione la prossima iniziativa che sta portando avanti l’Associazione è quella in coordinamento con Mobilità di Marca e Trenitalia per il progetto “Prosecco Hills Link” che vuole favorire la fruizione del territorio, passando attraverso le sue bellezze naturali e culturali, con un autobus dedicato e brandizzato.

Giovani

Altro tema al centro i giovani, futuri custodi del Patrimonio dell’Umanità. In questi anni, l’Associazione ha dedicato impegno e risorse al tema, con l’organizzazione di corsi di formazione, attivando stage, dando supporto alle scuole. Recente, poi, l’avvio del neonato progetto presentato dall’Associazione “Narratori della Bellezza”, selezionato dal programma World Heritage Volunteers (WHV) 2023, che punta, attraverso un corso di formazione, ad aumentare la consapevolezza e rafforzare il coinvolgimento dei giovani sui patrimoni dell’umanità.

Le parole di Zaia

«Sei figure connotate da grande competenza, esperienza e indiscusso valore perché sono persone calate e impegnate in quella realtà territoriale e culturale che è patrimonio Unesco e di cui sono protagonisti in vari ambiti. Saluto con l’augurio di nuovi successi nella prosecuzione del lavoro svolto fino a oggi la presidente e i componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene riconfermati e formulo un benvenuto al nuovo arrivato». Con queste parole il presidente Luca Zaia si è congratulato con i componenti del consiglio direttivo.

«Il lavoro portato avanti fino a oggi è stato quello di una squadra coesa, vera sintesi di quelle capacità del fare che connotano i veneti - sottolinea il Governatore -. Il periodo non è stato dei più facili per le ripercussioni della pandemia e della crisi internazionale legata alla guerra in Ucraina, ma non si è smesso di consolidare quei risultati che hanno portato le nostre colline al prestigioso riconoscimento internazionale come attestano i successi di presenze, di fama e di appuntamenti in calendario. Sono certo che il consiglio direttivo continuerà su questa strada: buon lavoro».