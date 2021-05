Cimiteri di Riese Pio X: al via la nuova gestione di Contarina

Grazie alla convenzione sottoscritta dall’Amministrazione Comunale con il Consiglio di Bacino Priula, è stata affidata a Contarina la gestione del servizio cimiteriale integrato e di polizia mortuaria comprendente sia i servizi cimiteriali ordinari (amministrativi, tecnici, operativi e manutentivi dei luoghi), che quelli straordinari di investimento per il mantenimento e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale. L’obiettivo è di attribuire a questi luoghi del ricordo nuovo valore, riscoprendo la memoria personale e collettiva che qui viene raccontata. La nuova gestione prende il via con diversi interventi di manutenzione ordinaria: pulizie, sistemazione di aiuole e viali, fornitura di materiali di uso comune.

Inoltre, nei prossimi mesi verrà effettuata un’analisi del patrimonio cimiteriale per definirne lo stato attuale; questo consentirà di rilevare e stimare sia i lavori più urgenti sia gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, da programmare sempre in accordo con l’Amministrazione Comunale. E’ proprio al comune di Riese Pio X che Contarina presenterà una proposta di Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, uno strumento previsto dalla normativa e soggetto a verifica almeno decennale, grazie al quale è possibile pianificare tutti i lavori necessari per soddisfare la domanda di sepoltura nel territorio comunale.

«L’obiettivo dell’amministrazione Comunale di Riese Pio X –ha dichiarato il Sindaco Matteo Guidolin- è principalmente quello di garantire un elevato livello di gestione del patrimonio storico rappresentato dai quattro cimiteri del territorio comunale e di offrire un efficace servizio di sportello ai cittadini riesini. Ci auguriamo inoltre di poter continuare una proficua relazione di collaborazione con Il Consiglio di Bacino Priula e con Contarina SpA che rappresenta un’azienda da decenni specializzata in questo particolare ambito e che, a livello europeo, è considerata tra le leader in termini di innovazione ed efficienza anche su altri settori».

«Prendersi cura di questo patrimonio – ha dichiarato Paolo Contò, il direttore del Consiglio di Bacino Priula - significa prendersi cura della propria storia, un obiettivo che la convenzione proposta ai Comuni consente di raggiugere in modo più agevole ed efficace, con uno sguardo sempre attento alle sensibilità delle persone. Quella colta dal comune di Riese Pio X è infatti un’opportunità offerta al territorio per valorizzare davvero questi luoghi della memoria, carichi di significati e affetti. Una scelta vantaggiosa che consente a Riese Pio X e alle altre Amministrazioni aderenti di usufruire di specifiche agevolazioni e di condividere scelte delicate e importanti riguardo il patrimonio cimiteriale».

«Ognuno deve fare la propria parte per garantire la massima cura dei campi santi e il corretto svolgimento dei servizi connessi. E’ con questo spirito che Contarina svolgerà le attività che le sono state affidate, con l’obiettivo di assicurare un servizio ottimale e attento verso l’intera comunità di Riese Pio X»: ha dichiarato Michele Rasera, Direttore Generale di Contarina.

Molti i vantaggi offerti dal nuovo servizio, sia per l’Amministrazione Comunale, che d’ora in avanti si confronterà con un unico soggetto gestore e potrà utilizzare specifici servizi online sui servizi cimiteriali erogati nel proprio territorio, sia per i cittadini, che vedranno una semplificazione nelle pratiche amministrative e potranno avere la priorità per i servizi di cremazione svolti presso il crematorio di Treviso. Anche le imprese di onoranze funebri saranno opportunamente supportate nelle loro attività, che saranno semplificate grazie alla presenza di un unico referente per la gestione del servizio, di cui viene garantita la reperibilità, e mediante l’introduzione di nuovi strumenti, come la creazione di un unico centro di prenotazione dei servizi cimiteriali.