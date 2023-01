Coppa del Mondo di sci a Cortina, Zaia: «Superato test per il 2026»

«Con quattro splendide gare, ricche di podi per l’Italia, con l’ultimo di Dominik Paris, secondo in Super-G, Cortina d’Ampezzo ha chiuso la Coppa del Mondo di sci con un grande successo complessivo, organizzativo, promozionale e tecnico. Stress test superato a pieni voti in vista delle Olimpiadi del 2026. Complimenti a tutti e avanti così».

Luca Zaia festeggia così il risultato tecnico e d’immagine conseguito a Cortina d’Ampezzo dove questo weekend si sono esibiti in Coppa del Mondo Super-G sia le ragazze, sia gli uomini, questi ultimi dopo 33 anni dall’ultima disciplina veloce disputata nella conca d’Ampezzo. «Desidero rivolgere i miei complimenti agli organizzatori, a tutta la località di Cortina e ai tecnici che hanno preparato e manutenuto la pista Olimpia in queste giornate di sport mondiale - conclude Zaia - perché ne è uscita, grazie a tutti loro, un’immagine planetaria di una Cortina accogliente, efficiente e, oggi più che mai, regina delle nevi»