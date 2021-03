Contagi in aumento: l'Ulss 2 riapre il Covid point di Casier

Da lunedì 15 marzo sarà di nuovo attivo il Covid point di Casier, situato in via Mattioli (Area industriale est). Il punto tamponi sarà operativo dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato compreso. L’accesso sarà in modalità drive in.

Il Covid Point di Casier va ad aggiungersi agli altri punti tamponi dell'Ulss 2, rimasti operativi in queste settimane:

Altivole (ex Velo): dal lunedì al sabato con orario 8-19. La domenica dalle 8 alle 13

Castelfranco Veneto (ospedale): dal lunedì al venerdì, prenotazione obbligatoria per ragazzi fino a 14 anni

Conegliano (Zoppas Arena): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19. La domenica dalle 8 alle 13

Oderzo (Foro Boario): dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 13

Treviso (ex Dogana): dal lunedì al sabato con orario: 8-20. La domenica dalle 8 alle 13

Valdobbiadene (ex ospedale): al mercoledì e al venerdì su prenotazione obbligatoria

La riattivazione del punto tamponi di Casier è stata decisa alla luce dell’attuale andamento epidemiologico - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - Teniamo costantemente monitorati gli accessi ai Covid point e siamo pronti, nel caso ce ne fosse bisogno, a potenziare ulteriormente l’offerta. All’utenza raccomando, al fine di rispettare di ottimizzare gli accessi e i relativi tempi di attesa, di distribuirsi nel corso della giornata». I punti tampone sono accessibili agli assistiti dell’Ulss 2 in possesso di prescrizione medica, o inviati con apposita mail dal dipartimento di prevenzione o provenienti da Paesi per i quali è richiesto il tampone.