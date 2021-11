Covid point, code per i tamponi all'ex Dogana: interviene la polizia locale

Boom di accessi al punto tamponi di Treviso allestito nella zona dell'Ex Dogana. Nel pomeriggio di lunedì 22 novembre un lungo serpentone di auto ha riempito la strada che porta al Covid point dell'Ulss 2 creando non pochi disagi alla viabilità della zona.

«Siamo intervenuti con una pattuglia che sta regolando il traffico sulla rotonda della Tangenziale, facendo defluire le auto in coda» commenta Andrea Gallo, Comandante della polizia locale di Treviso. Il tempo di attesa per raggiungere il Covid point ha toccato picchi di oltre un'ora di coda nel primo pomeriggio. Gran parte degli accessi sono legati ai contagi in azienda e al mondo delle scuole.