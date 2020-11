Montebelluna, due classi in isolamento: 7 positivi al Rita Levi Montalcini

Il Comune di Montebelluna, insieme ai dirigenti degli istituti comprensivi, hanno comunicato che al momento nell’Istituto comprensivo II non si evidenziano classi in isolamento; all’istituto comprensivo I di Montebelluna invece sono due le classi sottoposte a isolamento, una della primaria Pascoli di Contea in isolamento dal 9 novembre ed una della primaria Marconi di Montebelluna dal 2 novembre.

Le linee guida prevedono che l’isolamento dell’intera classe sia attivato qualora si presentino almeno due casi positivi in classe. Al momento si segnalano inoltre altri 7 casi isolati in altrettante classi dell’Istituto comprensivo I. Per queste sono in corso le procedure per la verifica dell’eventualità contagio da parte dell’Ulss 2. La situazione è monitorata costantemente e nella mattinata di mercoledì 11 novembre l’assessore dell’Istruzione Claudio Borgia ha fatto il punto con i dirigenti dei due Istituti comprensivi, la dottoressa Santa Aiello e il dottor Mario De Bortoli. Comune e istituti scolastici sono in stretto contatto con l’Ulss 2, unico ente competente nella gestione dei casi positivi e nel tracciamento dei contatti, comprese le operazioni di verifica e test di questi ultimi. Il Comune ha voluto rassicurare le famiglie che la situazione è sorvegliata e che i protocolli sono stati attivati al fine di garantire la sicurezza di alunni e personale della scuola.