Mini droni, il campionato italiano arriva nella Marca

Sbarca per la prima volta in Veneto "Tiny Drone Race", il campionato italiano di mini droni. Dopo le tappe di Milano e Mantova l’appuntamento è per domenica 19 marzo al FabLab di Unis&F di via Venzone a Treviso.

Ad organizzare l’evento è Italian Whoop League (IWL) in collaborazione con Unis&F, la società di servizi e formazione del Sistema Confindustria che opera nelle province di Treviso e Pordenone. La gara è rivolta a tutti gli appassionati di droni che si sfideranno lungo un percorso prestabilito, utilizzando mini droni (del peso massimo di 22 grammi), pilotati in prima persona tramite un radiocomando e un visore. Gli sfidanti dovranno superare degli ostacoli in volo e cercare di completare il percorso nel minor tempo possibile. Velocità, agilità e precisione sono le doti fondamentali per portare a casa la vittoria. La giornata è organizzata con una sessione mattutina dedicata alle prove di qualificazione e la gara ufficiale che inizierà nel primo pomeriggio con tanto di diretta streaming e telecronaca sui canali social della IWL. Alla fine ci sarà la cerimonia di premiazione. Un evento gratuito, aperto a tutti gli appassionati e alle persone interessate ad avvicinarsi al mondo dei droni, l’iscrizione può essere effettuata contattando la segreteria di Unis&F. La tappa del Campionato italiano di mini droni conferma l’attenzione di Unis&F per questa disciplina che oltre agli aspetti ludici ha implicazioni importanti in materia di sicurezza ed economia del territorio. Unis&F ha dato vita, infatti, alla prima scuola di droni del sistema confindustriale italiano ottenendo nel 2019 la certificazione da parte di Enac. I primi a seguire i corsi presso il FabLab di Via Venzone erano stati, all’epoca, gli agenti di polizia locale di Treviso e i tecnici di Cav (Concessioni Autostradali Venete). Le gare del Campionato italiano di domenica si svolgeranno all’interno del Fab Lab. L'incontro è gratuito, per motivi organizzativi, è richiesta l'iscrizione.

Il commento

«Unis&F è una realtà attenta alle nuove tecnologie che possono aiutare la crescita delle aziende e lo sviluppo di progetti legati al prodotto e al business in generale, senza dimenticare l’aspetto ludico e di socialità che un evento come quello di domenica implica» spiega Pasquale Costanzo, direttore generale di Unis&F. Gli spazi del FabLab sono regolarmente a disposizione degli appassionati di nuove tecnologie che un paio di volte la settimana, il lunedì e il giovedì sera, si ritrovano proprio in via Venzone per condividere idee, esperienze e passioni anche sul mondo dei droni.

Il programma

Ore 9: Apertura iscrizioni e verifica droni

Ore 10: Inizio delle qualifiche

Ore 11:30/12:30: Pausa

Ore 12:30/13: Inizio delle gare ufficiali con telecronaca e diretta streaming sui canali social della IWL

Ore 18: Cerimonia di premiazione dei vincitori