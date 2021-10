La storica edicola di Piazza Borsa ha un nuovo volto grazie ad un artista

Nella giornata di sabato si è conclusa l’opera di riqualifica della storica edicola di Piazza Borsa in centro a Treviso. Questo intervento è stato possibile grazie al concorso pubblico indetto dal Comune di Treviso e denominato “Concorso di idee - Treviso adotta i suoi artisti”. "Questo bando - racconta lo street artist Manuel Giacometti quale vincitore del bando - nasce durante il lockdown per aiutare il mondo dello spettacolo della provincia a superare il periodo nero di crisi lavorativa ed economica causato dal Covid. Proprio per questo era stato fortemente voluto dalla attuale Giunta comunale, in primis dal sindaco Mario Conte e dall’assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti. Questa opera dunque il mio omaggio a tutti i trevigiani e alla mia amata Treviso".

