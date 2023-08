Electrolux, chiesta sospensione per il caldo: l'azienda offre anguria agli operai

Confronto in Electrolux tra i rappresentanti della sicurezza e la direzione per la sospensione dell'attività lavorartiva a causa del caldo torrido di questi giorni. Per ora però la direzione propone per la giornata di mercoledì 23 agosto di integrare con l'anguria. «Uno stallo da superare» dichiarano i sindacati.

In Veneto mercoledì sarà "Bollino rosso" per il caldo, come tutto il Nord, con allerta 3 (il massimo) per l'ondata calore il 23 e 24 agosto. Attese temperature attorno ai 40 gradi con alta umidità. Le fabbriche e i luoghi di lavoro non climatizzati o all'aperto, nelle ore più calde devono sospendere l'attività. Ma pare che la prevalenza delle imprese in questa situazione non ci sentano e non intendano ne sospendere le attività né ridurre i ritmi, almeno nelle ore più calde, mettendo così a potenziale rischio la salute e sicurezza dei dipendenti. Le misure come acqua, integratori di sali e anguria non risultano più adeguate al salire dei fattori di rischio. Ed anche queste misure minime in molte imprese non vengono adottate.

Il commento

Dalla Rsu aziendale concludono: «C'è da tenere presente che molte attività sono vincolate a ritmi e sforzi non modificabili in relazione alle condizioni ambientali ma per loro caratteristiche di vincolo meccanico sono costanti e immutabili. Fattore che si somma a temperatura e umidità innalzando lo stress termico anche per li sforzo psicofisico. È solo questa somma di fattori, dove presenti, che deve essere valutato in questo frangente di rischio rosso, e portare a soluzioni antropocentriche a esclusiva tutela di salute e sicurezza. È evidente che sono situazioni estreme che devono accantonare la visione mercatocentrica e del profitto, come apparente sta accadendo».