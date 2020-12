Guarita dal Covid in primavera, riprende il virus e muore a 85 anni

Martedì 8 dicembre Elsa Tomasi Tronchi ha perso la vita nella casa di riposo "Gianni Marin" a Ponte di Piave. Aveva 85 anni e, in primavera, era guarita dal Covid. Nelle ultime settimane, però, era risultata di nuovo positiva al virus dopo il focolaio scoppiato all'interno della struttura per anziani.

Elsa era una delle prime socie dell'associazione culturale "Osservatorio Antelao": quasi 50 anni aveva iniziato prendendo parte ai Concerti di Primavera e Treviso in Fiore a Santa Caterina. Originaria di San Biagio di Callalta, aveva vissuto per alcuni anni a Treviso dopo il matrimonio con Luigi Tronchi, impiegato comunale e presidente onorario dell'Osservatorio Antelao, morto otto anni fa. La coppia non aveva figli ma insieme avevano passato tanti momenti felici come il 25° anniversario di matrimonio al Molinetto di Villa Manfrin con uno splendido dolce di Loris Casellato (in foto). «Ricordiamo Elsa anche per le calorose accoglienze prima nella casa di via Cadore e poi nella bella casa con giardino nella frazione di Cavriè. Ricorderemo per sempre la sua semplicità e affabilità e il suo dolce sorriso ci accompagnerà in questi brevi ma intensi e cari ricordi» ha scritto su Facebook l'Osservatorio Antelao. Elsa riposerà accanto a Luigi nel piccolo cimitero di Cavriè a San Biagio di Callalta. I funerali saranno celebrati venerdì 11 dicembre alle ore 10.