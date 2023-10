Electrolux in lutto, l'ex capo turno Ezio Bortot muore a 61 anni

Si è spento domenica 8 ottobre il sorriso di Ezio Bortot, 61 anni, da tempo in lotta contro un tumore rivelatosi incurabile. Andato in pensione pochi anni fa, è stato un punto di riferimento per molti colleghi dello stabilimento Electrolux di Susegana.

Ex responsabile di turno della Linea 1 nello stabilimento di Susegana, era un lavoratore "vecchia scuola", con una non comune capacità di coniugare l'attenzione sul lavoro a empatia e sensibilità verso gli altri colleghi. Ben voluto e molto conosciuto tra gli operai meno giovani, lascia la moglie e collega Monica, i figli Giulia e Michele. La Rsu Fiom Cgil, anche a nome di tutti i dipendenti Electrolux di Susegana, si è stretta in un silenzioso abbraccio di cordoglio alla famiglia, ai parenti e amici. Già fissate le date per l'ultimo addio al 61enne: il Santo Rosario sarà recitato martedì sera, 10 ottobre, alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di Scomigo dove, mercoledì 11 ottobre alle ore 15.30, saranno celebrati i funerali. Al termine della funzione la salma di Ezio troverà riposo nel cimitero di Scomigo. I familiari hanno chiesto espressamente a chiunque vorrà partecipare di non donare fiori ma eventuali offerte che saranno devolute alla scuola materna di Scomigo