Nuova direttrice al Bon Bozzolla di Farra di Soligo: è Flavia Casetta

L’Ipab Bon Bozzolla di Farra di Soligo ha una nuova direttrice: il Consiglio di Amministrazione dell’Ente guidato dalla presidente avv. Isabella Paladin, concluso l’iter dell’avviso pubblico di selezione, ha deliberato di conferire l’incarico alla vittoriese dott.ssa Flavia Casetta. La nuova dirigente vanta già una lunga esperienza nei Centri di Servizi per anziani ed è pronta a raccogliere il testimone lasciato dal segretario-direttore uscente dott. Eddi Frezza. Casetta sarà in carica fino al 2027. Per la prima volta dunque saranno due donne, la presidente Paladin e la nuova direttrice, a guidare l’Ente solighese.

Flavia Casetta, classe 1975, vanta una laurea in Scienze dell’Educazione all’Università di Padova, una in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati all’Università di Udine e un master in Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali di secondo livello alla LIUC. Dal 2002 ha lavorato in “Casa Fenzi” (dove ha ricoperto anche il ruolo di Vicedirettore) e dal 2019 presso il Centro di Servizi “Casa Tomitano Boccassin” di Motta di Livenza, dove ha assunto la carica di Vicedirettore e da giugno come Segretario Direttore.

«Benvenuta e buon lavoro alla nuova direttrice Flavia Casetta» le parole della presidente del CdA del Bon Bozzola Isabella Paladin «come Consiglio di Amministrazione siamo soddisfatti della scelta della nuova dirigente che andrà a ricoprire il ruolo di segretario-direttore. Flavia Casetta ha una grande esperienza in ambito di strutture pubbliche di assistenza agli anziani e siamo certi che sia la persona giusta per il Bon Bozzolla, dove potrà mettere a disposizione le proprie competenze ed esperienze professionali per garantire sempre maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi, condividendo con il CdA il primario obiettivo di mettere al centro dell’azione il benessere di ospiti, dipendenti e collaboratori».