Nel weekend ben 100 Ferrari hanno raggiunto Ca' del Poggio

Il raduno delle rosse di Maranello ha fatto tappa a San Pietro di Feletto in occasione del 1° memorial “Franco Gava” organizzato dalla Scuderia Ferrari Club San Polo di Piave

Rosse e rombanti. Domenica 3 ottobre ha fatto tappa al ristorante Ca’ del Poggio, a San Pietro di Feletto, il raduno della Scuderia Ferrari Club San Polo di Piave. Cento Ferrari, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato tra i vigneti del Muro di Ca’ del Poggio, rinnovando il fascino di un marchio che è leggenda. L’incontro era dedicato al ricordo di Franco Gava, mancato nella primavera del 2020, che per dieci anni era stato presidente della Scuderia Ferrari Club San Polo di Piave, ora guidata da Michelangelo Forte. Tra gli ospiti del raduno anche Gabriele Zhu, presidente della Scuderia Ferrari Club Shangai. Fondata nel 1983, la Scuderia Ferrari Club San Polo di Piave è dal 2016 il primo al mondo per numero di soci. E la crescita del club continua di anno in anno. Un mito che si rinnova nel segno delle rosse di Maranello e di una passione senza confini.