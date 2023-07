Rete Treviso Festival: sostegno a Treviso Capitale della Cultura 2026

Massimo sostegno da parte della Rete Treviso Festival alla candidatura di Treviso come Capitale Italiana della Cultura 2026. La Rete Treviso Festival riunisce i festival culturali della Città di Treviso, ha accolto con grande favore la proposta della candidatura e si propone quale attore principale per costruire un dossier di altissimo livello. Già nel 2018 la Rete si era resa protagonista, destando grande interesse da parte della Commissione nonostante la vittoria finale di Parma.

«Nessuna città ha una rete di festival culturali forte, unita e coesa come Treviso – spiegano dalla Rete Treviso Festival – Per questo accogliamo con grande entusiasmo la proposta del sindaco Mario Conte. Già nel 2018, quello della Rete Treviso Festival, era stato uno degli elementi che maggiormente avevano interessato la Commissione giudicante in occasione dell’audizione a Roma. Siamo dunque pronti a essere ancora attori protagonisti della candidatura, in collaborazione con tutti gli stakeholder cittadini che sostengono la cultura, e ci mettiamo a disposizione dell’Amministrazione Comunale per supportare e costruire un dossier di altissimo livello che dimostri come la cultura, a Treviso, sia linfa vitale per la città e per tutta la Provincia. Oltre 500 eventi culturali, 700 ospiti e 130.000 presenze della Rete Treviso Festival animano Treviso 365 giorni all’anno».

La Rete Treviso Festival è composta da Robe Da Mati - Esperienze culturali sul tema della Follia, Subsculture Arts – Arte underground a Treviso, Treviso Photographic Festival – Festival internazionale di fotografia, Treviso Suona Jazz Festival - Il Jazz Festival della città di Treviso, StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia, Treviso Comic Book Festival – Festival Internazionale di Fumetto e Illustrazione, Festival Treviso Giallo - Noir a 360°, Q.Pido – Treviso Equality Festival, Sole Luna Festival - Festival Internazionale di film documentari, CartaCarbone Festival - Festival Letterario - Autobiografia e dintorni, Fiera4Passi - Festival dell'economia solidale e sostenibile, Treviso Creativity Week - Settimana dedicata agli innovatori, Viva Voce Festival - Festival Internazionale di Musica A Cappella, L’Arsenale – Nuova musica a Treviso, Pensare il presente - Festival filosofico della città di Treviso.

L'adesione della Provincia

L'Amministrazione Provinciale di Treviso esprime massimo supporto alla proposta della Città di Treviso di candidarsi per la Capitale Italiana della Cultura 2026. Quella di Treviso è l'occasione per valorizzare non solo le tante eccellenze del Capoluogo ma anche quelle dell'intero territorio provinciale. Ecco perchè l'Ente intende esprimere il proprio supporto alla candidatura e mettere a disposizione le proprie competenze e uffici per raggiungere l'obiettivo.