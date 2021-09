Fiere di San Luca, svelato il programma: «Accesso solo con Green Pass»

Dal 1º al 24 ottobre tornano le Fiere di San Luca, la festa popolare più amata dai trevigiani che si terrà, come da tradizione, nell’area di Prato Fiera. Dopo l’edizione “limitata” del 2020 a cause delle restrizioni Covid-19, le Fiere torneranno ad essere popolate dalle attrazioni del “luna park” seguendo rigorosi standard di sicurezza.

Il programma

Venerdì 1º ottobre si terrà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con la festa dedicata a tutti i bambini del Comune di Treviso e dei paesi limitrofi, che potranno usufruire dei biglietti omaggio distribuiti nelle scuole.

Alle 16 si esibirà la Banda Musicale di Zero Branco accompagnata da trampolieri, giocolieri, spettacoli con le bolle di sapone che animeranno Prato Fiera fino al tramonto.

Sabato 2 ottobre la manifestazione proseguirà con l’evento “Cartoon Party” (con i personaggi più famosi dei cartoni animati) dalle 15.30 alle 18, previsto anche per domenica.

Mercoledì 6 e 13 ottobre (dalle 15 alle 20.30) avrà luogo la “Giornata dello Studente”, dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie mentre sabato 9 ottobre ci sarà un ospite speciale con le sue interviste irriverenti, “Il Veneto Imbruttito” Andreas Ronco, molto conosciuto sul web.

Domenica 10 e 17 ottobre si rinnoverà l’appuntamento con “Special Cartoon”, con i personaggi più famosi dei cartoni.

La giornata di mercoledì 13 ottobre (dalle 15 alle 20.30) sarà interamente dedicata agli studenti delle scuole elementari e medie di Treviso e dei comuni limitrofi.

Sabato 16 ottobre, invece, ci saranno giochi e spettacoli di bolle dalle 16 alle 18 con il Fantastico Mondo di Ilenya.

Lunedì 18 ottobre ricorrerà invece il Santo Patrono della festa, San Luca.

Mercoledì 20 ottobre, dalle 15 alle 20.30 tornerà la Festa del Bambino dedicata ai piccoli delle scuole materne. Lo stesso giorno, alle 17, ci sarà la premiazione del concorso di disegno e poesia degli studenti (esposti a partire dal 13 ottobre nel padiglione riservato alla gastronomia). Alle 17.30 le associazioni dei ragazzi disabili si cimenteranno nella “Gara delle Torte” per la giornata dedicata agli anziani e alla disabilità. “Cartoon party” tornerà sabato 23 e domenica 24 ottobre, in occasione dell’ultima giornata di manifestazione. Sempre sabato 23 ottobre, alle 22.30, gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Attrazioni

L’area luna park tornerà ad ospitare tutte le tradizionali attrazioni e i banchetti di caramelle dolciumi, frittelle e zucchero filato. Non mancheranno le specialità culinarie preparate dai cuochi della Gastronomia Albertini nel tradizionale stand gastronomico: dall’oca arrosta ai folpi con il sedano, dai bigoli in salsa alla pasta al sugo d’oca, dalla pasta e fagioli alle trippe in brodo passando per il pasticcio al radicchio.

Orari

Le Fiere di San Luca saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 14.30 a mezzanotte, il venerdì e sabato dalle 14.30 a mezzanotte e mezza e la domenica dalle 10 a mezzanotte.

Sicurezza e vigilanza

Come da prescrizioni anti Covid, l’accesso alle Fiere sarà consentito soltanto agli utenti in possesso di Green Pass (non obbligatorio sotto i 12 anni). Durante le fiere di San Luca sarà presente il personale dell’Ulss 2 per la vigilanza sanitaria su alimenti e bevande e attività di controllo da parte di Questura, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.