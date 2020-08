Covid, dodici lavoratori positivi in una ditta dell'hinterland trevigiano

Torna a crescere il numero di casi positivi al Covid-19 in provincia di Treviso. Nelle ultime 24 ore sono 24 le persone risultate positive al test del tampone. Dai 422 casi di lunedì 10 agosto si è passati, questa sera, a 446 come indicato nel bollettino delle ore 17 di Azienda Zero.

Su 13 nuovi positivi (rispetto al bollettino di stamattina) 12 sono legati a un cluster venuto alla luce in una ditta di un comune dell’hinterland trevigiano dove sono risultati positivi 11 stranieri e 1 italiano. Nella ditta erano stati fatti i tamponi a una quarantina di dipendenti dopo il riscontro di tre dipendenti positivi. Il 13esimo caso, singolo, riguarda un immigrato. Sia per la ditta che per il caso singolo è in corso un'indagine epidemiologica . Tutti e 13 le persone sono state messe in isolamento domiciliare. Il Sisp sta verificando in queste ore eventuali correlazioni, dirette o indirette, con il focolaio all’ex caserma Serena. La ditta in cui sono emerse le nuove positività non rientrava nella lista dei datori di lavoro dei migranti dell’ex Serena occupati fornita all’Ulss 2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra gli altri nuovi casi emersi martedì mattina sono: una persona rientrata in Italia dall'Ecuador e 4 persone la cui positività è al momento oggetto di un'indagine epidemiologica in corso. 1184 i trevigiani in isolamento domiciliare di cui solo 18 positivi al Covid-19. Scendono a 4 i ricoverati in area non critica al Ca' Foncello, stabili i ricoverati in Terapia intensiva: sono sempre 2. A livello regionale sono 31 i casi positivi in più rispetto a stamattina. Treviso, con i suoi 24 nuovi casi, è la provincia con il numero di nuovi contagi più elevato del Veneto. 5352 le persone in isolamento domiciliare in tutto il Veneto. Nessun nuovo decesso registrato nella Marca.