Copertoni e resti di cantieri edili, discarica a cielo aperto sul Cansiglio

«Rifiuti abbandonati lungo la Provinciale del Cansiglio!» ha denunciato Daniele Dal Mas, consigliere comunale di Fregona «Una vera e propria discarica a cielo aperto quella che ho scoperto nei giorni scorsi, grazie alla segnalazione di alcuni boscaiolo del posto. Lungo la provinciale 422 del Cansiglio in prossimità della piazzola di sosta situata ai margini della provinciale, nel tratto tra Pian de Spina e Valsalega, ignoti hanno abbandonato di tutto, da lattine di vetro, a resti di cantieri edili ed animali morti, ma anche copertoni e taniche di benzina. La cosa mi preoccupa perché non si devono mai abbandonare taniche di benzina, specie in questo periodo dove è ritornato elevato il rischio di incendi boschivi. Ho segnalato l'episodio ai forestali e anche al comune. Auspico un'intervento di rimozione delle immondizie,magari in occasione di una giornata ecologica che mi auguro il comune torni ad organizzare. Quella zona è stata anche in passato oggetto di abbandoni di immondizie e sarebbe opportuno l'amministrazione comunale preveda l'installazione di una telecamera per individuare i responsabili di tali gesti, Chi ama la montagna si riporta i rifiuti a valle e non la usa come una discarica».