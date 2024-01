Male incurabile, addio a "Nini" Fuser: esercente simbolo del centro

Treviso piange in queste ore la scomparsa di Gabriele Fuser, 84 anni, storico commerciante trevigiano mancato domenica 7 gennaio all'affetto dei suoi cari. Ricoverato all'hospice "Casa dei Gelsi", gli è stato fatale un tumore scoperto solo quattro mesi fa e contro cui ogni cura si è rivelata vana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Fuser era conosciuto in città con il soprannome di "Nini". Cresciuto a pochi metri da piazza Duomo, aveva iniziato lavorando nella latteria dei genitori in piazza Vittoria. In molti lo ricordano oggi come l'anima della pizzeria "Al Merlo" in curva Bricito sul Put, attività portata avanti per una decina d'anni insieme all'inseparabile moglie Nadia. Sempre sua l'idea di aprire una tabaccheria in via Canova e, negli Anni '90 un bar rilevando una confetteria in zona piazza San Leonardo diventato celebre per i tramezzini preparati dalla signora Nadia. Negli ultimi anni le gioie più grandi le ha avute dalla nascita dei suoi quattro nipoti: per loro "Nini" c'è sempre stato. Finito lavoro, nel tempo libero, amava passeggiare e conversare con gli amici e i trevigiani incontrati lungo il cammino. Fuser lascia la moglie Nadia, i figli Gianluca con Stefania, Mauro con Alessandra e Monica con Giovanni, gli adorati nipoti Matteo, Leonardo, Agnese e Lorenzo, la sorella Bertilla, il fratello Giuseppe, uniti ad amici e parenti tutti. L'ultimo saluto a "Nini" si terrà domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di Sant'Agnese. A chiunque vorrà essere presente i familiari non chiedono fiori ma eventuali offerte che saranno devolute ad Advar Onlus. Al termine del funerale la salma di Gabriele Fuser proseguirà per la cremazione.