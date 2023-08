Gaiarine, finalmente al via i lavori per la rotatoria di Albina

A Gaiarine, nella frazione di Albina l’incrocio tra viale Europa e via Ravanello avrà finalmente una nuova rotonda fortemente voluta dall’amministrazione del sindaco Diego Zanchetta. L'opera verrà inaugurata sabato 5 agosto alle ore 11 con il taglio del nastro al quale seguirà un brindisi al bar e osteria da Fefe. «Questa opera rientra nel patto che avevamo sottoscritto con i cittadini in campagna elettorale» spiega Zanchetta «è la prima delle opere pubbliche completate e quindi non nascondo l’emozione mia e di tutta la squadra amministrativa nell’essere riusciti, nonostante i 2 anni di Covid e le relative conseguenze che hanno rallentato le procedure e successivamente gli assurdi aumenti prezzi che la guerra in Ucraina ha comportato. L'intervento atteso da anni, renderà l'incrocio che porta al centro della frazione di Albina meno pericoloso. Un doveroso ringraziamento alla squadra amministrativa che ha sostenuto la realizzazione dell’opera, agli uffici comunali che non hanno desistito nonostante le difficoltà, al progettista Sergio Pollesel e all’impresa Segat che con le sue maestranze l'ha realizzata in tempi record».