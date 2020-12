Addio a Giuseppina, sorella dello "sceriffo" Giancarlo Gentilini

Martedì 29 dicembre Giuseppina Gentilini è morta in ospedale a Vittorio Veneto. Aveva 89 anni ed era la sorella dell'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. Una donna di carattere ma, al tempo stesso, molto riservata nella vita privata.

Come riportato da Qdpnews, Giuseppina era aveva gestito per tantissimi anni la cartolibreria al piano terra della sua casa di famiglia, in via Caprera a Vittorio Veneto. Qui era nato e cresciuto anche l'ex sindaco di Treviso, Giancarlo. Nelle ultime settimane le condizioni di salute dell'89enne erano peggiorate drasticamente, costringendola al ricovero in ospedale e portandola negli ultimi giorni al decesso. Una notizia che ha unito nel dolore le comuità di Treviso e Vittorio Veneto. Il sindaco Miatto ha voluto contattare di persona l'amico Giancarlo per portargli la vicinanza di tutta la cittadinanza. I funerali di Giuseppina Gentilini saranno celebrati domani, giovedì 31 dicembre, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina. Dopo la celebrazione, la salma di Giuseppina sarà cremata.