Gestori Carburanti Treviso, confermata l’adesione allo sciopero

Gestori Carburanti Treviso conferma l’adesione allo sciopero previsto per mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio. «Il Governo non ha voluto ascoltare le richieste dell’intero mondo petrolifero - scrivono in una nota i benzinai della Marca - un'unanimità impossibile da prevedere ma che fa comprendere come il Decreto-legge sia visto come una inutile e ulteriore penalizzazione nei confronti di un settore che sull’informazione e trasparenza dei prezzi non ha eguali in nessun altro settore del commercio.

Il fatto che il Ministero abbia ammorbidito alcuni obblighi e sanzioni non è sufficiente per revocare la protesta - spiegano da Gestori Carburanti Treviso - non è stato tolto l'obbligo dell'esposizione dei cartelli con il prezzo medio regionale, obbligo inviso a tutte le componenti del settore, sia per il costo a carico della proprietà degli impianti che per la palese inutilità di tali cartelli. Se poi pensiamo che il tutto è nato da una falsa notizia, una autentica fake news, esplosa mediaticamente e politicamente, è ancora più giusto lo sciopero dei gestori che si sono ritrovati imputati della speculazione sui carburanti senza averne alcun merito».