Tornano le sfilate di Carnevale, in quattromila a Giavera del Montello

In quattromila, soprattutto famiglie con bambini, provenienti da tutta l'area del Montello ma anche tanti cittadini desiderosi di tornare alla normalità e lasciarsi alle spalle la pandemia. Lo slogan era infatti: "Il carnevale porta via ogni male". Un vero e proprio bagno di folla quello del "Carnevale del Mazariol", l'evento che la Pro Loco di Giavera ha organizzato sul tema della ripartenza. Un lavoro intenso quello degli organizzatori che hanno confezionato quello che andrà in archivio come un vero e proprio successo, con buona pace di chi aveva attaccato la Pro Loco. Maschere, mascherine e dieci carri (nove hanno sfilato, un decimo, quello di Cusignana era statico) erano presenti a questa edizione del carnevale, svolta domenica pomeriggio in un clima mite e soleggiato, quasi primaverile. I carri sono partiti dallo stadio comunale di via della stazione, hanno proseguito in via Schiavonesca, per un primo passaggio sotto al palco, poi in piazza Bacilieri per tornare poi di fronte al palco.

Questi i gruppi e i carri partecipanti: Amici di San Gaetano (Mattia Volpato il capitano), Falzè e Signoressa (Silvia Marchiante), di via Colombo-Jesolo (Marco Talon), di Lovadina di Spresiano (Mattia Carniel), di Merlengo (Anacleto De Martin), di Ponte Crepaldo-Eraclea (Gabriele Franceschetto), di Selva del Montello (Marco Giovanni Panziera), di Rossano Veneto (Stefano Gastaldello) e di San Stino di Livenza (Massimo Geretto). Il Comitato Colombere di Cusignana ha presentato invece un carro statico, capitanato da Roberto Durante.

Prossimi eventi del carnevale: al parco Manin di Montebelluna e a Cornuda (con il luna park ma senza carri) il 27 febbraio. Giostre a Castelfranco dal 25 febbraio al 1° marzo. Infine Casella d'Altivole ha già comunicato di aver rinviato il carnevale ad agosto.