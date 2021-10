Giornata del lutto perinatale, illuminati di rosa e azzurro i punti nascita

Ottobre è il mese della consapevolezza del lutto perinatale e il 15 ottobre viene celebrato ila Giornata della consapevolezza sul lutto in gravidanza e dopo la nascita. In tutti i Punti nascita dell'Azienda Ulss 2, le sale d'attesa verranno illuminate di rosa e azzurro, con lo scopo di rendere visibile, luminoso e chiaro, ciò che spesso viene tenuto nascosto e ignorato dalla nostra società: il lutto perinatale. Questo lutto non deve essere un tabù, perché può essere narrato, compreso ed affrontato. La giornata dedicata al Baby Loss vuole dare voce a tutte quelle coppie che nella loro vita hanno affrontato la dolorosa esperienza della morte di un figlio, in qualsiasi periodo della gravidanza, o dopo la nascita.

Da molti anni l’Associazione CiaoLapo Onlus, presta sostegno psicologico e assistenza alle famiglie che affrontano la complessa e dolorosa esperienza della morte di un bambino. L’associazione è impegnata nel costruire una rete di sostegno e di formazione continua, così da aiutare gli operatori sanitari ad acquisire le giuste competenze per sostenere e sostenersi. (www.ciaolapo.it veneto@ciaolapo.it). Questa formazione, che ha coinvolto tutti gli operatori dei punti nascita dell’Ulss2 Marca Trevigiana, costituisce quindi un aiuto fondamentale in ambito ostetrico/neonatale per aumentare le competenze pratiche ed emotive degli operatori nel supporto ai genitori in lutto ed aiutare direttamente il personale a gestire le difficoltà emotive e professionali di questa non facile esperienza.

Gli operatori così formati possono restituire dignità all’esperienza genitoriale della coppia in lutto, validandone i vissuti e le reazioni di cordoglio. Una coppia a cui viene restituito il ruolo di genitori in lutto, se debitamente sostenuta nel suo percorso di adattamento post traumatico dall’équipe curante, è una coppia che potrà concentrarsi fin da subito sull’elaborazione del lutto, senza rischiare traumatizzazioni secondarie o pericolose complicanze.