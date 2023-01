Sportsystem in lutto, è mancato Giovanni Battista Vaccari

Per chi lo conosceva bene era semplicemente "Titta", ma Giovanni Battista Vaccari è stato uno degli imprenditori più stimati e conosciuti dello sportsystem montebellunese. Sabato 7 gennaio è mancato all'affetto dei suoi cari, aveva 78 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", da circa un anno Vaccari si era ritirato a vita privata dopo aver scoperto di avere una malattia che, in pochi mesi, ha compromesso le sue condizioni di salute portandolo al decesso. Era ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Negli anni '80 era però diventato un simbolo dell'imprenditoria montebellunese alla guida di Nordica fino al 1989, anno in cui l'azienda era stata ceduta al marchio Benetton. Vaccari aveva ricoperto il ruolo di amministratore delegato per diversi anni all'interno del gruppo portato avanti insieme al fratello Franco e specializzato nella produzione di scarponi da sci. Dopo la cessione di Nordica, "Titta" Vaccari era uscito dal mondo dello sportsystem dedicandosi alla famiglia e alle sue passioni. A piangerlo oggi la moglie Mariangela, i figli Giulia e Mattia, insieme a fratelli, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato mercoledì 11 gennaio, alle ore 15, nel Duomo di Montebelluna.