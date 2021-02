Gli impianti sportivi di Lancenigo saranno del Comune sino al 2027

Alla fine dello scorso febbraio tra la Provincia di Treviso e il Comune di Villorba è stata firmato il rinnovo per altri sei anni della convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi di Lancenigo di Villorba, compresi gli spogliatoi e le relative pertinenze che sono annessi al campus scolastico di proprietà della Provincia di Treviso.

“Il Comune di Villorba avrà quindi l’uso degli impianti sportivi sino al 29 luglio 2027 - commenta il sindaco Marco Serena - e si è impegnato ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il complesso mantenendo la facoltà di concedere l’uso o la gestione degli impianti ad altri soggetti sia per attività di allenamento sia per l’organizzazione di manifestazioni sportive e istituzionali. Un’area verde ed attrezzata molto ampia se sommata alla attigua ex area Montfort e al Parco di Villa Giovannina”. Nell’ambito della manutenzione straordinaria pertinente agli impianti sportivi il Comune di Villorba ha in previsione il rifacimento dell’illuminazione stradale entro il 2023 e della recinzione lungo la Pontebbana entro il 2024.