In città arrivano tre nuovi autovelox: partono i controlli della polizia locale

Tre nuovi autovelox sono stati installati nelle scorse ore lungo tre importanti vie di Vittorio Veneto, nello specifico via Aleardi, via Martel e in via Duca d’Aosta. I tre box, tanto voluti dalla polizia locale e dall'amministrazione comunale, andranno così ad aggiungersi ai 18 già presenti sul territorio. Come spesso accade, non tutti saranno costantemente accessi, ma ci sarà un ricambio ciclico nell'accensione delle varie postazioni, anche se la polizia ha già chiesto alla Prefettura di Treviso di poter tenere sempre attivo il box in via della Vallata, a Longhere. Una scelta, quella di installare nuovi autovelox, che segue comunque una riduzione delle sanzioni per l'alta velocità in tutto il comune, mentre sono in aumento quelle per guida in stato di ebbrezza. In ogni caso, dai primi rilievi sulle nuove vie interessate dai box sembra che gli automobilisti abbassino notevolmente le velocità di marcia, probabilmente proprio per non finire pizzicati dall'occhio del box e non ricevere dunque una salata multa a casa.