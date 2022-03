Mogliano, nonna Irma spegne cento candeline: festa con il sindaco

Circondata dall’affetto dei suoi cari, Irma Blascovich ha festeggiato venerdì 4 marzo a Mogliano Veneto un compleanno davvero speciale: 100 anni tondi tondi. Veneziana d’origine, la signora Irma è arrivata a Mogliano nel 1974 da Mestre.

Speciale la festa insieme ai familiari e al sindaco Davide Bortolato, arrivato insieme all'assessore alle Politiche sociali Giuliana Tochet. «Irma è una nonnina davvero in forma, che porta benissimo il suo secolo di vita - commenta Davide Bortolato - Per guardare al futuro bisogna conoscere il passato, e incontrare i nostri concittadini centenari per me, ma anche per tutti, dev’essere fonte di grande ispirazione».