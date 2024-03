Treviso piange Ivonne Tordini, ex assessore e anima dell'Israa

Nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo è venuta a mancare Ivonne Tordini, 82 anni, storica componendte del consiglio di amministrazione di Israa Treviso. Nata a Bologna nel giugno del 1941, Tordini era una figura conosciutissima e amatissima nel capoluogo della Marca. Da giovane aveva conseguito ben due diplomi di abilitazione alle attività tecniche femminili e di assistente sociale, entrambi a Padova.

Per ben 40 anni (dall’8 agosto 1963 al 4 settembre 2003) ha svolto la propria attività lavorativa presso la Provincia di Treviso, ricoprendo all’interno dell’Ente vari incarichi di responsabilità. Dal 1980 al 1988 è stata Capo di Gabinetto dei presidenti della Provincia Giuseppe Marton e Lino Innocenti. A Ca' Sugana era stata consigliere comunale e assessore ai servizi sociali dal 1985 al 1994. Promotrice del Presepe del Borgo, di cui andava molto fiera, allestito presso il chiostro dell’ex Casa di Riposo Umberto I° e composto da immagini in legno a grandezza naturale dipinte dagli anziani, era stata presidente dell’associazione Gruppo Anziani Treviso (GAT) per ben 16 anni donando, tra l’altro, un finanziamento importante per la ristrutturazione della Sala Agorà nel complesso Umberto I°. Il segno tangibile del suo operato lo si è potuto verificare negli ultimi mesi di vita in cui Ivonne era stata colpita da una malattia che l'aveva costretta a lunghi periodi in ospedali e strutture. Accanto a lei sono state sempre presenti moltissime persone che non l’hanno mai fatta sentire sola, tra cui alcuni dipendenti di Israa a lei particolarmente affezionati. Dal 27 gennaio 2020 ad oggi Tordini è stata membro del consiglio di amministrazione di Israa. Certamente lascia un vuoto in Israa, ma ancor più una testimonianza e una idea dei servizi alla comunità che abbiamo fatto nostra e che cercheremo insieme dii portare avanti. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.

I commenti

Il presidente Mauro Michielon con il direttore Giorgio Pavan e tutto il cda di Israa Treviso hanno dedicato a Ivonne Tordini queste parole: «Ci piace ricordare con orgoglio come Ivonne, negli ultimi 3 anni avesse fatto di Israa la sua nuova famiglia, tanto da venire a risiedere, in locazione, presso il cohousing in Piazzale Burchiellati. In questi anni Ivonne si è sempre fatta apprezzare per la sua intelligenza e generosità, unita ad una sottile ironia e per un dinamismo del fare, sempre a favore della collettività trevigiana».

Il consigliere comunale Nicolo Roccò è stato tra i primi a omaggiarla sui social con queste parole: «Ivonne è stata una colonna portante delle comunità trevigiana: come assessore, come politica, come donna impegnata nel sociale con i Gat e l'Israa. Ho avuto il privilegio di conoscerla, collaborare con lei e ricevere i suoi consigli. Il corpo viene restituito al Cielo ma le opere rimangono».