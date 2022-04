Libreria Goldoni Ubik chiude dopo quattro anni: fatale la pandemia

Da martedì 10 maggio la Libreria Goldoni Ubik di Treviso chiuderà per sempre i battenti. Dopo quattro anni di attività gli effetti della pandemia hanno messo in ginocchio il punto vendita di Viale della Repubblica il cui punto di forza erano gli incontri con gli autori. Con il Covid tutto è cambiato e ripartire in questi mesi è stato praticamente impossibile. Da qui la decisione di chiudere per sempre, lasciando aperto solo il punto vendita di Venezia dove i gestori continueranno l'attività libraria. L'annuncio è arrivato con un post pubblicato sulla pagina Facebook della librearia.

«Ci spiace davvero tanto lasciare la città di Treviso - si legge nel messaggio - che ci ha cresciuto e che amiamo tanto. Ringraziamo tutti voi clienti, amici lettori, che ci avete sostenuto, ci avete seguito e aiutato a crescere ogni giorno. Ci avete arricchito di gioia, regalandoci sorrisi e insegnandoci sempre qualcosa di nuovo. Abbiamo cercato di accontentarvi sempre, mettendoci tutta la nostra passione e la nostra professionalità e se a volte non ci siamo riusciti, ci scusiamo. I libri e la buona lettura sono la nostra vita e la nostra vocazione e se siamo riusciti a trasmettere a qualcuno di voi questa passione, per noi è e sarà sempre il più bel risultato della nostra carriera lavorativa. Un arrivederci a Venezia»