Little Run, settima edizione per regalare felicità agli ospiti del Piccolo Rifugio

L'abbraccio di un'intera città e del suo territorio alle donne e agli uomini con disabilità del Piccolo Rifugio: questo è la settima edizione della Little Run, in partenza martedì 26 dicembre, Santo Stefano, dal Marco Polo Sporting Center di via De Nadai a Vittorio Veneto alle 9.30. Non serve iscrizione.

Due i percorsi possibili:l a 6 chilometri va verso Costa e Sant'Andrea, poi lungo la pista ciclabile del Meschio torna al Marco Polo; la 15 chilometri aggiunge la salita a Sant'Augusta e di lì a Pradal, con ritorno via Santa Giustina. Per entrambi, passaggio di festa nel giardino del Piccolo Rifugio in viale della Vittoria, con ristoro a cura dell'associazione Lucia Schiavinato. Qui saranno presenti i volontari claun di Viviamo In Positivo Treviso, per far divertire tutti, e il writer Michele Peruch, in arte Mike 128, che dipingerà dal vivo, assieme agli ospiti del Piccolo Rifugio. Peruch è anche l'autore degli scaldacollo ufficiali della Little Run, sponsorizzati da Varaschin Outdoor Therapy e disponibili alla partenza. Festa sarà anche all'arrivo, con i premi per i bambini offerti da Marta Assicurazioni, la musica del dj Angelo Martinelli, Alessandro D'Arsiè come speaker, e la Rucker San Vendemiano che farà provare tiri a canestro e metterà in palio biglietti per le partite della sua squadra che gioca in serie B nazionale. Attesi alla partenza della Little Run sia runner di alto livello che famiglie in cerca di una tranquilla passeggiata, e anche il mondo dello sport vittoriese: Pallacanestro Falcons, Ginnastica Vega, Vittorio Atletica e Rugby Vittorio Veneto sono sostenitori della Little Run. Oltre 40 i volontari lungo il percorso per garantire la sicurezza dei partecipanti – tra loro anche alcuni carabinieri in pensione della sezione di Vittorio Veneto dell'Associazione Nazionale Carabinieri-, con Prealpi Soccorso a garantire l'assistenza medica. Il drone di KeepSporting e la telecamera de La Tenda Tv realizzeranno spettacolari video della giornata, Federica Zoldan le foto ufficiali.

Sostenitori

Nell'ambito dei festeggiamenti per i suoi 50 anni di presenza a Vittorio Veneto, Permasteelisa ha scelto di sostenere la Little Run con una generosa offerta al Piccolo Rifugio. La corsa alla generosità è partita anche prima della Little Run stessa, ad esempio con Padel Marco Polo che ha donato le offerte raccolte alla sua festa di Natale. Ma l'abbraccio della Little Run, e di Vittorio Veneto tutta, al Piccolo Rifugio ha anche il volto dei 14 negozi e bar in cui trovare lo scaldacollo ufficiale, di Quattro Piu Lab che ha curato la documentazione per la sicurezza, di Eliografia Lezier che ha regalato la stampa del materiale promozionale, di Manighetti , Giovanni Iommi e Ortofrutta Mela Rossa che offrono il necessario per i ristori.

Offerte

Nata da un'idea di Deborah De Nardi e Alessandro Padovan, Little Run è a cura di Scuola di Maratona, con il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Il 100% delle offerte raccolte alla Little Run sarà donato al Piccolo Rifugio e servirà a donare a donne e uomini con disabilità trattamenti individuali contro il dolore, laboratorio di teatro con gli studenti di Flaminio e Beltrame e il Centro teatrale Lorenzo Da Ponte, laboratorio artistico con Mike 128, ginnastica dolce con Vega, piccole vacanze e gite con i volontari dell'associazione Schiavinato. Più generose saranno le offerte, più numerose saranno le occasioni di felicità.