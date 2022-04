Addio a Luigi Nuti, ex comandante della polizia stradale

Il Comandante Luigi Nuti è mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 78 anni. Originario di Subiaco, nel Lazio, per dieci anni, dal 1992 al 2002, era stato comandante della polizia stradale di Vittorio Veneto e sono in molti oggi a ricordarlo con stima e affetto.

In servizio nella Polstrada di Cagliari fino al 1965, Nuti era arrivato nella Marca proprio in quell'anno, salvo poi essere nuovamente trasferito in Sardegna, a Nuoro, per combattere il banditismo sardo. Nuti era stato insignito di vari riconoscimenti: nel 1978 la medaglia d’oro dell’Automobile Club di Treviso per un’azione di soccorso, mentre nel 1991 era stato nominato Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. A piangerlo oggi la moglie Dima e i figli Christian e Fabio. Il funerale sarà celebrato lunedì 4 aprile, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Veglia.