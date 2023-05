Male incurabile, il sorriso della professoressa Brussato si spegne a 60 anni

Liceo Berto in lutto per la scomparsa della professoressa Marilisa Brussato, mancata all'affetto dei suoi cari a 60 anni per una malattia contro cui ogni cura in ospedale a Udine si è rivelata vana. Sabato sera la notizia del suo decesso ha raggiunto in poche ore anche Mogliano Veneto lasciando nel dolore colleghi e studenti.

Residente a Mestre, per 25 anni ha insegnato Lettere al Liceo Berto di Mogliano lasciando un ricordo indelebile in quanti avevano incrociato la sua enorme curiosità e passione per l'insegnamento, trasmessa da vividi occhi azzurri e da un sorriso inconfondibile. Molto sensibile al tema dei diritti umani e civili, aveva collaborato con diverse associazioni umanitarie come Mediterranea Venezia in difesa dei diritti dei migranti arrivati in Italia. Impegno nell'accoglienza che Marilisa portava avanti anche con la rete nazionale "In famiglia per la pace. Tesserata con l'Anpi di Mestre l'ultimo saluto le sarà dato venerdì 19 maggio, alle ore 11, nel Duomo di San Lorenzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, un'amica su Facebook l'ha voluta salutare così: «Ciao Marilisa, meravigliosa donna, grandissima persona, intelligente, con un cuore immenso sempre disponibile per qualunque sana iniziativa. Grazie per la tua amicizia e per il ricordo della nostra ricca e interessante vacanza in Francia. Buon ultimo viaggio, amica».