Male incurabile, addio alla musicista Marina Barasciutti: aveva 58 anni

Una vita dedicata all'amore per l'arte e alla splendida famiglia che si era costruita: Marina Barasciutti è mancata all'affetto dei suoi cari a soli 58 anni. La mattina di Natale il suo cuore ha smesso di battere all'hospice "Casa dei Gelsi": un anno fa le era stato diagnosticato un tumore rivelatosi incurabile.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Marina era nata e cresciuta a Treviso, città a cui era legatissima. Artista a tutto tondo, era una persona estremamente determinata ed eclettica. Musicista autodidatta, aveva cantato nel coro "Ad Oriente" e suonato il trombone nell'orchestra "Ottoni di Marca". Oltre alla musica, però, Marina era anche una grandissima amante della pittura e alcuni suoi dipinti erano stati esposti nei locali della città a testimonianza della sua grande versatilità artistica. Attiva da anni nel volontariato locale, aveva dato ospitalità in casa ad alcuni senzatetto. Legatissima al marito Paolo Riccoboni, era mamma di quattro figli: Arianna, Giorgia, Davide e Alice. Venerdì mattina, 29 dicembre, alle ore 11 il funerale nella chiesa di Sant'Agnese a Treviso. A chi parteciperà alla cerimonia, i familiari chiedono non fiori ma offerte da devolvere all'Advar.