Morto Mario Pederiva, fondatore della Pro Loco di Colfosco

"L’onestà fu il suo ideale, la comunità la sua vita, la famiglia il suo affetto". Con queste parole Colfosco saluta per sempre Mario Pederiva, fondatore della Pro loco del paese e anima del associazionismo locale.

Come riportato da Qdpnews.it, Pederiva è mancato a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva 78 anni. Originario di Col San Martino, aveva vissuto a Conegliano prima di trasferirsi a Colfosco, frazione di Susegana e paese d'origine dell'amata moglie Elena Zanardo, mancata nel luglio del 2021. Da quel giorno la vita di Mario Pederiva non era più stata la stessa: la scomparsa della compagna con cui aveva condiviso cinquant'anni di vita l'aveva segnato nel profondo. A piangerlo oggi le figlie Angela (giornalista de "Il Gazzettino") e Francesca oltre ai nipoti Federico e Filippo.